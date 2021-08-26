Палкин: Футболисты сказали, что хотят сыграть с ПСЖ — там неплохой подбор игроков образовался

Генеральный директор Шахтера прокомментировал матч с Монако.

Шахтер в рамках ответного поединка плей-офф квалификации Лиги чемпионов принимал на своем поле Монако и в дополнительное время сыграл вничью со счетом 2:2, пройдя в групповой этап.

Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин дал комментарий после матча, пройдясь по игре команды, финансовой стороне поединка и желаемом сопернике.

"Первый тайм был инфарктный, мы не играли в тот футбол, в который должны были. Надо также не забывать, что соперник у нас был очень серьезный, он отлично прессинговал и заставлял ошибаться.

Болельщики сегодня были шикарными, заполнили все доступные места. Оставались на трибунах до конца. Хочу поблагодарить всех фанатов.

Молодость без опыта — сложно играть в футбол на таком уровне. Для наших парней нужно время, чтобы набраться опыта. Тем более научиться играть в футбол Де Дзерби также не легко. В группе будет легче оттачивать ту игру, которую хочет поставить тренер нашей команде.

Если брать экономическую сторону медали, это была важнейшая игра. И со стороны бонусов от УЕФА, и со стороны того, что те игроки, которых мы купили, они должны показывать себя именно в таком турнире, как Лига чемпионов.

Футболисты сказали, что хотели бы сыграть с ПСЖ, потому что там неплохой такой подбор игроков образовался", — сказал Палкин в эфире Megogo.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтера против Монако.