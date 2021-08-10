Матвиенко: Надо работать, чтобы доигрывать каждую секунду до конца

Футболист оценил игру в Лиге чемпионов.

Защитник донецкого Шахтера Николай Матвиенко прокомментировал победу над Генком в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов (2:1).

"Пытались играть в наш футбол, контролировать мяч, получать удовольствие. В принципе так и было, за исключением последних минут – не доиграли и пропустили ненужный гол. Надо работать, чтобы доигрывать каждую секунду до конца.

Много позволяем сопернику? Мы работаем над этим, хотим всегда доминировать и быть с мячом. Без него мы больше времени, поэтому... Да, есть ошибки, я согласен. Будем разбирать. Идеально пока что не получается".

"Я не всегда играю слева, 2 матча провел. Мы кайфуем, когда с мячом и все открываются – еще и побеждать. Забили сегодня из за ошибок? Если соперник ошибался, значит мы ему мешали очень сильно. Думаю, в этом тоже наша заслуга. Они также нас накрывали, и мы теряли мяч – они способствовали ошибкам. Настраиваемся на Металлист 1925", — сказал Матвиенко.

Отметим, что в рамках плей-офф раунда Лиги чемпионов Шахтер сыграет против французского Монако.