Исмаили — в заявке Шахтера на матч с Генком

10 августа 2021

ФК Шахтер

Израильский хавбек Манор Соломон пропустит игру из-за травмы.

Шахтер в своем официальном твиттере объявил заявку на предстоящий поединок третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против бельгийского Генка.

В список оглашенных игроков команды Роберто Де Дзерби попал защитник Исмаили, который из-за травмы пропустил матч против Алесандрии (1:2).

Также отметим, что в заявке "горняков" отсутствует полузащитник Манор Соломон, который получил повреждение в первой игре против Генка.

Вратари: Пятов, Трубин, Шевченко.

Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко.

Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Мудрик, Алан Патрик, Судаков, Педриньо, Коноплянка.

Нападающие: Дентиньо, Траоре, Сикан.

Напомним, ответный матч Шахтер — Генк пройдет сегодня, в Киеве, в 20:30. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча. Первая игра в Бельгии завершилась победой "горняков" со счетом 2:1.

Источник: ФК Шахтер (Донецк)

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