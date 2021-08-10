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В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов донецкий Шахтер ожидает ответная встреча с Генком, который стал вице-чемпионом Бельгии по итогам прошлого сезона.

Удастся ли "горнякам" развить успех первого матча и увеличить свои шансы на выход в групповой этап Лиги? Об этом станет известно по итогам самого матча.

Следить за ключевыми событиями поединка Шахтер — Генк вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна 10 августа в 20:30 по киевскому времени.

Шахтер — Генк: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов



Что говорили перед матчем?

Роберто Де Дзерби, тренер Шахтера:

"Я пересмотрел встречу с Генком, когда мы прилетели из Бельгии. Самое главное – играть так, как в первых трех поединках. Внимательно смотреть, как действует соперник. В особенности не терять мяч в самых опасных позициях. И, конечно, забивать, когда появляются шансы".

"Поражение от Александрии? Я уже сказал сразу после матча: не существует хороших и плохих поражений. Любое поражение – это очень больно. Я много говорил с командой, сразу сказал футболистам, что мне не понравилось. Мы готовимся к поединку именно как я хочу. Не говорю о технических и тактических ситуациях. Для меня самое главное, что ментально мы готовы. Уверен, так и будет. Конечно же, не стану рассказывать вам, что мы обсудили в раздевалке с ребятами. Считаю, у нас очень сильная команда. Не существует разделения матчей на сложные и легкие: когда ребята надевают футболки Шахтера, нужно всегда отдавать максимум возможного".

Напомним, что букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Роберто де Дзерби. Первая встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу Шахтера.