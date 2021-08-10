Президент Генка: Шахтер — это настоящий уровень Лиги чемпионов

Петер Кроонен высказался об ответном матче Шахтера против Генка в квалификации Лиги чемпионов.

Шахтер ожидает ответная встреча с Генком в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Президент бельгийского клуба Петер Кроонен поделился ожиданиями от данного противостояния.

"Мы очень уверены в себе, но при этом с уважением подходим перед ответным матчем. Шахтер – очень хорошая команда, настоящий уровень Лиги чемпионов. Этот матч очень важен для нас. Чувствую, что мы сможем показать себя и удивить соперника. Очень уверен в этом. Нам нечего терять".

"Мы заслужили большего в домашнем матче против Шахтера. "Горняки" очень хорошо себя показали в первые 30 минут встречи. Мы пропустили два гола, которые можно было избежать. В остальном, считаю, провели очень хороший матч".

"У нас есть команда, которая может удивить, если фортуна будет на нашей стороне", — приводит слова Кроонена Sporza.

Напомним, матч Шахтер — Генк состоится во вторник, 10 августа, в 20:30 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.