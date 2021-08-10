Шахтер — Генк. Накануне

Football.ua представляет вашему вниманию анонс ответного поединка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между Шахтером и Генком.

В выездном матче донецкий Шахтер сумел добыть волевую победу в матче против Генка со счетом 2:1. Теперь необходимо в киевском поединке, как минимум, удержать добытое преимущество.

Шахтер – Генк

Вторник, 10 августа, 20:30. Киев, НСК Олимпийский. Иштван Ковач (Румыния) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Шахтер добыл комфортное преимущество в один мяч на выезде. Сразу же напоминаем тем, кто держит в уме два выездных гола, что с этого сезона голы дома и на выезде не имеют никакого веса. Даже если Генк выиграет у Шахтера в Киеве со счетом 1:0, то зрители увидят экстра-таймы.

В Бельгии в Генке мы увидели конкурентоспособную команду, которая умеет играть в атакующий футбол и имеет ярких игроков в передней линии. Приблизительно такую же характеристику вполне можно давать и самому Шахтеру. Генк атаковал достаточно прямолинейно через "столба" Онуачу с подключением быстрых фланговых игроков. Основной акцент был сделан на навесные передачи на своего форварда. Это читалось и до самой игры, но тем не менее, это знание не помогло Шахтеру избежать именно такого гола. Будем надеяться, что в ответном матче как-то решить эту проблему "горняки" все же сумеют.

Есть и кадровые проблемы у нашей команды – точно не сыграет Манор Соломон, под вопросом участие Исмаили.

В УПЛ Шахтер неожиданно проиграл Александрии и сейчас будет находится не в лучшем эмоциональном состоянии. Возможно, многие подумают, что раз уж Александрия добилась минимальной победы над Шахтером, то и Генку это вполне под силу. С одной стороны, это действительно так, но с другой необходимо понимать, что Александрия и Генк играют в кардинально разный футбол. Бельгийцы не станут закрываться всей командой на своей половине поля, они, конечно же, будут большими силами искать свои моменты в атаке. Вполне вероятно, что против такого соперника Шахтеру будет действовать куда проще, но это совсем не означает, что команде Роберто Де Дзерби будет легко. Многие эксперты в Украине слишком недооценили Генк перед первой встречей, но бельгийцы сумели переубедить всех, что к этой команде так относиться не стоит и любая расслабленность будет чревата очень неприятными последствиями.

Ориентировочные составы команд

Шахтер: Трубин — Додо, Марлон, Витао, Матвиенко — Степаненко, Алан Патрик, Маркос Антонио, Педриньо, Тете — Траоре

Генк: Вандевоордт — Муньос, Лукуми, Садик, Артеага — Хейнен, Грошовски, Ндайишимие, Бонгонда, Ито — Онуачу

Комментарии перед матчем

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби:

"Мы не должны думать, что в Бельгии выиграли 2:1, а должны провести завтра хороший матч. Завтра поединок начинается со счета 0:0. Ребята должны играть так, как они умеют.

И ровно то же самое необходимо делать в любой встрече чемпионата Украины – начнем это уже с пятницы. После каждой победы ее сразу нужно забывать и в эту же секунду начинать думать о следующем матче".

Главный тренер Генка Джон ванд ен Бром:

"Это очень важная игра для нашего клуба, но мы с нетерпением ждем игры с Шахтером. Я видел много улыбающихся лиц на тренировках за последние несколько дней. Конечно же, победа над Кортрейком поспособствовала этому факту. Мы знаем, что нам нужно делать, и мы также понимаем, что нам нужно улучшить по сравнению с прошлой неделей.

Мы должны сыграть надежнее и внимательнее в обороне, а также добавить остроты в атаке. Еще я понял, что мы слишком вяло начали домашнюю игру, что не соответствует нашему стилю игры. Но по пути мы показали, что можем создать проблемы для Шахтера. Это очень сильная команда и это всем понятно. Но мы тоже. И такие все клубы, которые все еще продолжают борьбу за путевку в Лигу чемпионов. Все должно быть правильно, но проход в групповой этап турнира остается для нас конечной целью".

Форвард Генка Пол Онуачу:

"В первую очередь мы здесь, чтобы победить. Считаю, прошедшие матчи многому нас научили. Нам будет противостоять хорошая команда. Постараемся сыграть наилучшим образом, насколько можем, чтобы добиться победы и пройти дальше.

Хорошая форма? Мы здесь – чтобы забивать и выигрывать. У нападающих так: если забиваешь, это добавляет тебе уверенности. Мы готовы. Несколько дней назад выдали хороший перформанс и набрали три очка. Теперь нам нужно повторить то же самое.

Оборонительная игра против Шахтера? Мы любим владеть мячом. Уважаем Шахтер – это хорошая команда, качественная. Когда встречаешься с такими соперниками, конечно, приходится и обороняться, если того требует игра. Ничего не поменялось: нам нужно выполнить тренерскую установку.

Выступление в еврокубках — ключ к будущему? Это Лига чемпионов – матчи высокого качества. Я думаю только об игре, о команде и о том, как добиться победы. Мы должны сделать все возможное, чтобы провести хороший поединок".

Защитник Шахтера Николай Матвиенко:

У нас есть тактические занятия перед каждым матчем. Они всегда отличаются, и каждый, кто выйдет на конкретной позиции, должен выполнять свои задачи. Нет такого, что Матвиенко делает одно, а Додо — другое. Каждый защитник на поле должен выполнять то же, что и любой другой на этой же позиции. Никаких разграничений нет.

В первом матче я играл слева, где мне также противостоял очень хороший и быстрый нападающий Ито. Что было самым сложным? Мы отлично подготовились, знали, как будет действовать Генк, в принципе, так и произошло. Считаю, выполнили установку.

Сегодня проведем вечернее занятие, тренерский штаб расскажет нам, как будем проводить ответный поединок. Шахтер всегда хочет демонстрировать свой футбол — контролировать мяч и наслаждаться игрой. Думаю, у нас все должно получиться. Не будем бояться играть, чтобы добыть дома хорошую победу".

прогноз 1:1

Сергей Горбаченко, Football.ua