Ответный матч Шахтера и Генка рассудит румынская бригада арбитров

Ответная еврокубковая встреча пройдет 10 августа.

УЕФА уже успел назначить арбитров на ответный поединок третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между донецким Шахтером и бельгийским Генком. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Ответный матч будет обслуживать бригада арбитров из Румынии во главе с Иштваном Ковачем. Его ассистентами будут его соотечественники Василе Флорин Маринеску и Овидиу Артене. Резервным арбитром назначен Мариан Барбу.

Напомним, что первая встреча между Шахтером и Генком пройдет сегодня, 3 августа, в Бельгии. Стартовый свисток матча прозвучит в 21:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча. Ответная игра пройдет 10 августа в Киеве.