Ответный матч Шахтера и Генка рассудит румынская бригада арбитров

03 августа 2021

Иштван Ковач, Getty Images

Ответная еврокубковая встреча пройдет 10 августа.

УЕФА уже успел назначить арбитров на ответный поединок третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между донецким Шахтером и бельгийским Генком. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Ответный матч будет обслуживать бригада арбитров из Румынии во главе с Иштваном Ковачем. Его ассистентами будут его соотечественники Василе Флорин Маринеску и Овидиу Артене. Резервным арбитром назначен Мариан Барбу.

Напомним, что первая встреча между Шахтером и Генком пройдет сегодня, 3 августа, в Бельгии. Стартовый свисток матча прозвучит в 21:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча. Ответная игра пройдет 10 августа в Киеве.

Источник: Официальный сайт УЕФА

Команды
Сюжет
статьи по теме:
Шахтер Донецк 03 августа 2021 Генк — Шахтер. Накануне
Генк — Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 03 августа 2021 Генк — Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Фото ФК Генк 03 августа 2021 Генк огласил заявку на матч квалификации Лиги чемпионов против Шахтера
Роберто Де Дзерби, ФК Шахтер 03 августа 2021 Де Дзерби: Первая цель Шахтера — выиграть чемпионат, а затем добиться успеха в Европе
Фото ФК Шахтер 03 августа 2021 Исмаили: В поединке против Генка выложимся на 100 процентов
МАЙКОН, ФОТО ШАХТЕР 02 августа 2021 Майкон — о матче против Генка: Если потеряем внимательность — получим несколько опасных контратак на свои ворота
Минай - Александрия 03 августа 2021 Разгромные победы Динамо, Шахтера, Зари, безнадежный Черноморец — итоги 2-го тура УПЛ
Пол Онуачу, Getty Images 03 августа 2021 Форвард Генка, оказавшийся не готовым морально к матчу чемпионата, будет в заявке на Шахтер
Шахтер — Генк: конкурс от Football.ua 03 августа 2021 Шахтер — Генк: конкурс от Football.ua
 
 Rambler's Top100