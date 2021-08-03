Исмаили: В поединке против Генка выложимся на 100 процентов

Защитник Шахтера поделился ожиданиями от старта в Лиге чемпионов.

Исмаили рассказал о своей готовности к матчу квалификации Лиги чемпионов против Генка и о том, с каким настроением Шахтер стартует в ЛЧ-2021/22.

"Вся команда очень мотивирована, – цитирует защитника официальный сайт Шахтера. – Лига чемпионов — турнир, в котором Шахтер любит выступать. Наша цель — пройти в групповой этап, но нас ждет достойный соперник и сложная игра".

"Я рад снова выйти на поле и окунуться в атмосферу настоящего футбола. Я еще не достиг своего максимума, но счастлив, что уже могу выходить на замену и помогать команде. Надеюсь, скоро выйду на оптимальный уровень".

"Генк — сильная команда с хорошим подбором игроков. Но и наша команда достаточно сильна. Чтобы добиться успеха, нам надо быть сконцентрированными весь матч и выложиться на 100 процентов".

Матч Генк — Шахтер состоится во вторник, 3 августа. Начало в 21:00 по киевскому времени.