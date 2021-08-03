Исмаили: В поединке против Генка выложимся на 100 процентов

03 августа 2021

Фото ФК Шахтер

Защитник Шахтера поделился ожиданиями от старта в Лиге чемпионов.

Исмаили рассказал о своей готовности к матчу квалификации Лиги чемпионов против Генка и о том, с каким настроением Шахтер стартует в ЛЧ-2021/22.

"Вся команда очень мотивирована, – цитирует защитника официальный сайт Шахтера. – Лига чемпионов — турнир, в котором Шахтер любит выступать. Наша цель — пройти в групповой этап, но нас ждет достойный соперник и сложная игра".

"Я рад снова выйти на поле и окунуться в атмосферу настоящего футбола. Я еще не достиг своего максимума, но счастлив, что уже могу выходить на замену и помогать команде. Надеюсь, скоро выйду на оптимальный уровень".

"Генк — сильная команда с хорошим подбором игроков. Но и наша команда достаточно сильна. Чтобы добиться успеха, нам надо быть сконцентрированными весь матч и выложиться на 100 процентов".

Матч Генк — Шахтер состоится во вторник, 3 августа. Начало в 21:00 по киевскому времени.

Источник: ФК Шахтер (Донецк)

Команды
Сюжет
статьи по теме:
Шахтер Донецк 03 августа 2021 Генк — Шахтер. Накануне
Игроки Шахтера, фото: ФК Шахтер Донецк 02 августа 2021 Генк — Шахтер: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов
Генк — Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 03 августа 2021 Генк — Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Игроки Шахтера, фото: ФК Шахтер Донецк 03 августа 2021 Генк — Шахтер: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Фото ФК Генк 03 августа 2021 Генк огласил заявку на матч квалификации Лиги чемпионов против Шахтера
Роберто Де Дзерби, ФК Шахтер 03 августа 2021 Де Дзерби: Первая цель Шахтера — выиграть чемпионат, а затем добиться успеха в Европе
Пол Онуачу, Getty Images 03 августа 2021 Форвард Генка, оказавшийся не готовым морально к матчу чемпионата, будет в заявке на Шахтер
Шахтер — Генк: конкурс от Football.ua 03 августа 2021 Шахтер — Генк: конкурс от Football.ua
 
 Rambler's Top100