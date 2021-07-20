Спортдир Генка: Шахтер может не быть привлекательным соперником, но это очень хорошая команда

20 июля 2021

Димитри Де Конде, Voetbalbelgie.be

Димитри Де Конде поделился ожиданиями от матчей против донецкого Шахтера.

Спортивный директор Генка Димитри Де Конде прокомментировал результаты жеребьевки третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, по итогам которой бельгийцам предстоит сыграть против донецкого Шахтера.

"Шахтер может быть не привлекательным соперником, но это очень хорошая команда. Это Лига чемпионов. Донецкий клуб имеет очень большие финансовые возможности.

У нашей команды тоже есть много хороших качеств. Мы должны поверить в свои шансы и осмелиться пойти на риск", — приводит слова Де Конде Voetbal Belgie.

Напомним, еврокубковые матчи Лиги чемпионов пройдут 3 и 10 августа.

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