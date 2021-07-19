Стали известны дата и время матчей Шахтера против Генка

19 июля 2021

FOOTBALL.UA

Украинский клуб встретится с бельгийским в ЛЧ.

В рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов донецкий Шахтер сыграет против бельгийского Генка.

Не было известно точной даты и времени начала домашнего и гостевого поединков команд.

Так вот, первый матч будет сыгран в Бельгии 3 августа в 21:00 по киевскому времени. Стадион — Кристал-арена.

Вторая игра состоится 10 августа в 20:30 по Киеву. Матч будет сыгран на НСК Олимпийском.

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