Стартовала продажа билетов на домашний матч Шахтера против Генка в Лиге чемпионов

Стоимость билетов варьируется от 70 до 6000 гривен.

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов донецкий Шахтер ожидает встреча с вице-чемпионом Бельгии прошлого сезона — Генком.

Первый матч между этими командами состоится в Бельгии, а вот ответный — на киевском стадионе НСК Олимпийский, где и определится исход противостояния.

Как сообщает официальный сайт украинского клуба, стартовала продажа билетов на домашний поединок Шахтера против Генка, который состоится 10 августа в 20:30.

Продажа билетов традиционно пройдет в два этапа:

- приоритетная продажа для владельцев абонементов сезона-2021/22 (20-21 июля);

- свободная продажа (с 22 июля).

Цена — от 70 до 6000 гривен.

Приобрести билеты можно следующим образом:

- онлайн на shakhtar.com;

- в мобильном приложении FC Shakhtar;

- на сайтах-партнерах клуба

- в кассах НСК Олимпийский в день матча.

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