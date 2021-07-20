Стартовала продажа билетов на домашний матч Шахтера против Генка в Лиге чемпионов

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов донецкий Шахтер ожидает встреча с вице-чемпионом Бельгии прошлого сезона — Генком.
Первый матч между этими командами состоится в Бельгии, а вот ответный — на киевском стадионе НСК Олимпийский, где и определится исход противостояния.
Как сообщает официальный сайт украинского клуба, стартовала продажа билетов на домашний поединок Шахтера против Генка, который состоится 10 августа в 20:30.
Продажа билетов традиционно пройдет в два этапа:
- приоритетная продажа для владельцев абонементов сезона-2021/22 (20-21 июля);
- свободная продажа (с 22 июля).
Цена — от 70 до 6000 гривен.
Приобрести билеты можно следующим образом:
- онлайн на shakhtar.com;
- в мобильном приложении FC Shakhtar;
- на сайтах-партнерах клуба
- в кассах НСК Олимпийский в день матча.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.