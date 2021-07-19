Шахтер узнал соперника по третьему раунду квалификации Лиги чемпионов

Жеребьевка прошла в Ньоне.

Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА состоялась в штаб-квартире УЕФА в Ньоне 19 июля.

Украину на данном этапе состязаний представляет донецкий Шахтер.

"Горняки", как вице-чемпионы нашей страны, попали в Путь представителей лиг, где оказались сеянными, в компании с лиссабонской Бенфикой, французским Монако и сильнейшей командой из пары Селтик — Мидтьюлланд.

В итоге, первым соперником коллектива Роберто Де Дзерби на пути к групповому этапу стал бельгийский Генк.

Матчи пройдут 3/4 и 10 августа соответственно.

Первая встреча для команды Де Дзерби пройдет на поле соперника.