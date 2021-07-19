Де Дзерби: Генк — сильная команда, как и Шахтер

Главный тренер дончан прокомментировал итоги жеребьевки.

В рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов донецкий Шахтер сыграет против бельгийского Генка.

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби считает, что Генк — сильная команда, которая здорово действует в атаке.

"Если мы хотим попасть в группу Лиги чемпионов, должны проходить два раунда квалификации. Если бы нам достался, например, победитель пары ПСВ – Галатасарай, было бы точно так же тяжело, как и с Генком, потому что в Лиге чемпионов все игры очень сложные.



Генк — команда, в которой выступают молодые талантливые футболисты. Их тренер из Нидерландов. Они много играют в атаке. В прошлом сезоне Генк завершил чемпионат на втором месте, а несколько дней назад проиграл Брюгге матч за Суперкубок. Я считаю, что это сильная команда. Как и Шахтер.



Первый матч? В принципе, без разницы, дома или на выезде. Хотя иногда, конечно, разница все-таки есть, особенно в случае со стадионами, где болельщики очень горячо поддерживают свою команду. Но чтобы пройти, нужно провести два хороших матча, а не один.



Хватит ли двух матчей УПЛ для подготовки к Генку? Сначала мы должны победить в этих матчах, которые предшествуют Лиге чемпионов. И у того же Генка до игры с нами будет немного официальных поединков. Отвечая на ваш вопрос, должно быть достаточно, мы стараемся, чтобы было именно так", — приводит слова Де Дзерби официальный сайт "горняков".

Напомним, что ранее стали известны дата и время матчей Шахтера против Генка.