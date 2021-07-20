Борцы за права, лучшая футбольная академия и другое — представляем будущего соперника Шахтера

Football.ua рассказывает о футбольном клубе из Бельгии, который станет соперником Шахтера.

В результате жеребьевки третьего раунда квалификации Лиги чемпионов донецкий Шахтер сыграет против бельгийского Генка.

Минувший сезон чемпионата Бельгии "магистры" завершили на итоговом втором месте турнирной таблицы, набрав одинаковое количество очков с Брюгге, но уступив по дополнительным показателям.

При этом без завоеванных трофеев Генк кампанию-2020/21 не завершил. Команда Джона ван ден Брома выиграла Кубок Бельгии, одолев в финале Стандард, однако в матче за Суперкубок Бельгии "магистры" вновь отдали "золото" Брюгге по итогам результативного матча (2:3).

История возникновения

Генк — довольно молодой клуб, основание которого начинается с 1988 года. Он появился на футбольной карте страны при слиянии двух клубов: Винтерслаг и Тор Ватерсхей. Клуб получил название К. Р. К. Генк, а после аббревиатуру убрали (она означала Королевский Рейсинг Клуб).

Основной командой после создания служил именно Винтерслаг, а "борцы за свои права" (Ватерсхей) помогали финансово.

Достижения

Первое весомое достижение у клуба — победитель Высшего дивизиона Бельгии в сезоне-1998/99. Однако еще в 1976 году, тогда еще Винтерслаг, сумел добыть победу во Втором дивизионе страны.

В еврокубках команда не забиралась высоко. Пожалуй, отметим четвертьфинал Лиги Европы в сезоне-2016/17 и в групповой этап ЛЧ в позапрошлом году.

Также на счету Генка:

- 4 чемпионства Бельгии

- 5 Кубков Бельгии

- 2 Суперкубка Бельгии

Умение разглядеть таланты

Детско-юношеская школа Генка, пожалуй, является одной из лучших в Европе, воспитанников которой сегодня мы может без особых проблем наблюдать в топ-клубах лучших чемпионатов. Например, Тибо Куртуа выступает в мадридском Реале, Кевин де Брюйне — в Манчестер Сити, Янник Феррейра Карраско — в мадридском Атлетико, пусть он и пробыл в академии Гента не так уж и много.

Также вам наверняка знакомы такие фамилии, как Бентеке, Милинкович-Савич, Ндиди, Бэйли, Ориги, Берге и Кулибали. Эти парни также выступали за Генк на заре своих карьер, поэтому можно сделать один простой вывод: "магистры" уж точно умеют разглядеть талант у молодежи.

Да и, нельзя забывать, что наш Руслан Малиновский сумел заявить о себе именно в Генке, после которого он вырос в лучшего ассистента Серии А, выступая за бергамскую Аталанту.

За этих парней клуб выручил более 100 миллионов евро. А мог бы получить и больше, так как один из лучших футболистов мира, Кевин Де Брюйне, ушел всего за 8 миллионов.

Успехи имени Малиновского

Давайте немного подробнее вспомнил о лидере сборной Украины. С 2016 по 2019 год за Генк выступал Руслан Малиновский, которого в свое время списал со счетов донецкий Шахтер. Именно Генк стал первым для украинца клубом в европейском футболе. И именно этот клуб дал ему дорогу в Аталанту, где Руслан вырос до лидирующих позиций национальной сборной Украины и не только.

Малиновский тоже не оставил в обиде "магистров". Он внес огромный вклад в долгожданное чемпионство клуба в 2019 году, провел великолепный чемпионский сезон и помог Генку заработать за свой трансфер весьма солидную сумму. Аталанта заплатила за украинца 13,7 миллионов евро.

К слову, именно после ухода Руслана Генк немного сдал. В "пандемийном" сезоне-2019/20 "магистры" расположились на итоговой седьмой строчке, а в минувшем, как уже упоминалось, уступили чемпионский титул футболистам Брюгге.

Тренер Генка Джон ван ден Бром

Команду возглавляет Джон ван ден Бром, 54-летний специалист с солидным опытом. Принял Генк он осенью 2020 году, когда покинул Утрехт.

Его футбольная карьера была довольно успешной. С 1986 по 1993 он выступал за Витесс, после пошел на повышение, перейдя в Аякс, но закрепиться там не сумел. В 2003 он принял решение завершить карьеру и стал работать скаутом в Де Графсхапе.

Отметим, что с 2012 по 2014 год он возглавлял Андерлехт, с которым выиграл два Суперкубка Бельгии. Также он успел потренировать на родине: Ден Хааг, родной Витесс, АЗ и другие клубы.

Самые дорогие футболисты

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Генк в 134 миллиона евро. Самый дорогой футболист — форвард сборной Нигерии Пол Онуачу — 20 миллионов евро. В 38 играх минувшего чемпионата на счету нападающего 33 гола. Феноменальный результат для уже неюного футболиста (27 лет).

Также отметим хавбека Тео Бонгонда и защитника Джоона Лукуми. Их цена на портале составляет 11 миллионов евро. И они также являются лидерами сегодняшнего Генка.

Основной состав

При ван ден Броме клуб играет схемой 4-3-3. Основной вратарь — молодой Мартен Вандервордт. 19-летнего стража ворот уже называют "вторым Куртуа". Он с ранних лет вызывается в различные сборные Бельгии и уже сейчас является первым номером в молодежной команде.

На флангах защиты играют опытный норвежец Симен Юклеруд и молодой эквадорец Анджело Пресиадо. Второй, к слову, в 23 года с 2018 вызывается в сборную своей страны и провел Копа Америка в качестве основного футболиста. Центр обороны — молодой американец Марк Маккензи и юный испанец Мухаид Садик.

В полузащите наставник использует также молодых исполнителей: 22-летний швейцарец Бастьен Тома, 24-летний бельгиец Браян Хейнен и 22-летний Майк Ндайшимие. Последний лишь летом перебрался из Виллем ll за 3,5 миллиона евро, но уже застолбил за собой место в основе.

Ударная сила — линия атаки. Там в центре нападения действует уже упомянутый Пол Онуачу. Слева ван ден Броме использует Тео Бонгонда, а справа, пожалуй, самого опытного футболиста в команде — японца Ито Дзунью, которому 28 лет.

В ближайшем резерве клуба есть такие футболисты, как: Джозеф Пейнтсил, Карел Эйтинг (новичок из Чемпионшипа), Патрик Грошовски, Эре Уронен и другие.

Шахтер против "шахтеров"

В Бельгии Генк называют не только "магистры", но и "шахтеры". Дело в том, что Генк — небольшой провинциальной городок, в котором расположены несколько угольных шахт.

В 2017 году руководство клуба приняло решение сменить маскота. Прежнего Муравья сменил Генки — шахтер. "Он супергерой и шахтер, который полностью вписывается в ДНК клуба и региона", — заявил на презентации директор клуба Патрик Янссенс.

История матчей против украинских команд

Генк дважды встречался против Динамо в 2013 году в Лиге Европы (победы 0:1 и 3:1). Тогда за Генк выступал Калиду Кулибали. Именно тогда он обратил на себя внимание именитых клубов.

Напомним, поединки между Шахтером и Генком состоятся 3 августа и 10 августа. Первая встреча для команды Де Дзерби пройдет на поле соперника.

Богдан Бондаренко, Football.ua