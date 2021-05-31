Зинченко: Весь сезон мы работали как животные, но этого оказалось недостаточно

Украинец поделился своими эмоциями после поражения в финале Лиги чемпионов.

Универсал сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко прокомментировал поражение "горожан" в финальном матче Лиги чемпионов против Челси (0:1).

"Невозможно сейчас описать свои ощущения. Мы постарались отдать все силы на поле. Весь сезон мы работали как животные, но этого оказалось недостаточно.

Мы вернемся сильнее! И я уверен, что Манчестер Сити скоро выиграет, потому что вы это заслужили", — написал Зинченко на своей странице в Instagram.

В минувшем сезоне Зинченко провел 32 поединка, в которых отдал два ассиста, что помогло "горожанам" стать чемпионами АПЛ и обладателями Кубка английской лиги.

Напомним, Зинченко стал лучшим игроком Манчестер Сити в финале Лиги чемпионов по версии Whoscored.