Гвардиола повторил достижение Фергюсона по финалам Лиги чемпионов

05 мая 2021

Хосеп Гвардиола и Алекс Фергюсон, Getty Images

Испанский специалист прошел в финал Лиги чемпионов в трех разных десятилетиях.

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов Манчестер Сити разобрался с ПСЖ (2:0) и прошел в финал еврокубкового турнира.

По информации Squawka Football, наставник "горожан" Хосеп Гвардиола стал лишь вторым тренером, которому удалось выйти в финал Лиги чемпионов в трех разных десятилетиях.

Ранее Гвардиола дважды добирался до финала ЛЧ вместе с Барселоной в сезонах-2008/09 и 2010/11.

До этого единственным наставником, который добивался такого достижения, был Алекс Фергюсон, который проходил в финал турнира вместе с Манчестер Юнайтед в сезонах-1998/99, 2007/08, 2008/09 и 2010/11.

Как видим, в двух финалах наставники встречались друг с другом и дважды был сильнее Гвардиола с Барселоной.

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