Диаш: Это прекрасное чувство — быть в финале Лиги чемпионов

05 мая 2021

Александр Зинченко и Рубен Диаш, Getty Images

Защитник "горожан" прокомментировал матч против ПСЖ.

Защитник Манчестер Сити Рубен Диаш поделился своими мыслями и эмоциями после победы над ПСЖ (2:0) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов, что позволило "горожанам" пройти в финал турнира.

"Я очень счастлив. Мы отыграли терпеливо. Необходимо было хорошо защищаться, и мы справились с той игрой, которую предложил нам соперник, заслужив победу. Это прекрасное чувство — быть в финале.

Мы нащупали идеальный баланс в игре. Прекрасно обороняемся как команда, вне зависимости от того, кто находится в ключевой зоне — я или кто-то еще. А в атаке у нас есть немало парней, которые тоже знают свое дело. Радостно за Рияда, забившего свои голы.

Конечно, буду завтра смотреть футбол. Уверен, финал в любом случае будет потрясающим", — приводит слова Диаша официальный сайт УЕФА.

Видеообзор матча Манчестер Сити — ПСЖ можно посмотреть на Football.ua.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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