Неймар признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

16 апреля 2021

Неймар, Getty Images

Несмотря на множество нереализованных моментов и поражение парижан, бразилец не остался без внимания.

Нападающий ПСЖ Неймар признан лучшим игроком минувшей недели по итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

Бразильский форвард провел весь поединок против мюнхенской Баварии, в котором парижане несмотря на поражение со счетом 0:1, смогли пройти в полуфинал турнира, благодаря победе в первой игре в гостях со счетом 3:2.

Помимо Неймара на награду претендовали полузащитник мадридского Реала Каземиро, хавбек Манчестер Сити Илкай Гюндоган и игрок Челси Кристиан Пулишич.

Напомним, первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут 27 и 28 апреля, а ответные запланированы на 4 и 5 мая.

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Источник: Официальный сайт УЕФА

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