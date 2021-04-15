лента новостей

17:40

УЕФА обнародовал команду недели в Лиге чемпионов

16:20

Стали известны даты матчей 1/2 финала Лиги чемпионов

15:07

Каземиро: В Ливерпуле всегда приходится сложно

13:14

Гвардиола — о Беллингэме: Он слишком хорош для 17-летнего! Наверное, он — обманщик

12:57

"Синдром Гвардиолы" преодолен: Разбор тактических нюансов в матче Боруссия Д — Манчестер Сити

12:53

Начо: Этот сезон — лучший в моей карьере

12:17

Ковач: В Монако я активно вовлечен во все процессы в клубе — в Баварии подобного не было и близко

10:07

Манчестер Сити — первая команда в Лиге чемпионов, которая сумела не пропустить от Холанда в обоих матчах

09:45

Фоден и Беллингэм стали авторами редкого достижения, забив в одном матче плей-офф

09:35

Джан: Возможно, мы играли против лучшей команды мира и видели, что способны действовать на ее уровне