УЕФА обнародовал команду недели в Лиге чемпионов

15 апреля 2021

Жером Боатенг и Давид Алаба, Getty Images

Большинство игроков в символической сборной уже попрощались с турниром.

УЕФА на своем официальном сайте объявила символическую сборную по итогам ответных поединков 1/4 финала Лиги чемпионов.

В символическую сборную четвертьфиналов попало сразу семь игроков из команд, которые уже вылетели из нынешнего розыгрыша турнира.

Команда недели УЕФА выглядит следующим образом:

Алиссон (Ливерпуль) — Начо (Реал), Мбемба (Порту), Боатенг, Эрнандес, Алаба (все трое — Бавария) — Марез (Манчестер Сити), Беллингем (Боруссия Д), Жоржиньо (Челси), Фоден (Манчестер Сити) — Чупо-Мотинг (Бавария).

Ранее стали известны даты матчей 1/2 финала Лиги чемпионов.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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