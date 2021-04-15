УЕФА обнародовал команду недели в Лиге чемпионов

УЕФА на своем официальном сайте объявила символическую сборную по итогам ответных поединков 1/4 финала Лиги чемпионов.
В символическую сборную четвертьфиналов попало сразу семь игроков из команд, которые уже вылетели из нынешнего розыгрыша турнира.
Команда недели УЕФА выглядит следующим образом:
Алиссон (Ливерпуль) — Начо (Реал), Мбемба (Порту), Боатенг, Эрнандес, Алаба (все трое — Бавария) — Марез (Манчестер Сити), Беллингем (Боруссия Д), Жоржиньо (Челси), Фоден (Манчестер Сити) — Чупо-Мотинг (Бавария).
Ранее стали известны даты матчей 1/2 финала Лиги чемпионов.