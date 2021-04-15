Стали известны даты матчей 1/2 финала Лиги чемпионов

УЕФА на своем официальном сайте объявил расписание полуфинальных поединков Лиги чемпионов.
Первая игра 1/2 финала Лиги чемпионов между мадридским Реалом и Челси пройдет во вторник, 27 апреля, в Мадриде. Ответный матч состоится 5 мая в Лондоне.
Первый поединок между ПСЖ и Манчестер Сити состоится 28 апреля в Париже, а ответная игра — 4 мая в Манчестере.
Напомним, финал турнира пройдет 29 мая на Олимпийском стадионе в Стамбуле.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.