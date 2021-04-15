Стали известны даты матчей 1/2 финала Лиги чемпионов

Реал и Челси проведут первый матч 27 апреля, ПСЖ и Манчестер Сити — 28-го.

УЕФА на своем официальном сайте объявил расписание полуфинальных поединков Лиги чемпионов.

Первая игра 1/2 финала Лиги чемпионов между мадридским Реалом и Челси пройдет во вторник, 27 апреля, в Мадриде. Ответный матч состоится 5 мая в Лондоне.

Первый поединок между ПСЖ и Манчестер Сити состоится 28 апреля в Париже, а ответная игра — 4 мая в Манчестере.

Напомним, финал турнира пройдет 29 мая на Олимпийском стадионе в Стамбуле.

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