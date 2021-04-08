У Кристенсена 11 "сухих" поединков кряду в клубе и сборной

08 апреля 2021

Андреас Кристенсен, Getty Images

Пока датчанин на поле — ворота его команд на замке.

Поскольку лондонскому Челси удалось провести очередной "сухой" поединок в текущем сезоне, обыграв на выезде португальский Порту в рамках первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА, то это стало причиной того, что у одного из футболистов "синих" продлилась внушительная серия встреч без пропущенных голов со стороны его команд.

Речь идет о центральном защитнике команды Томаса Тухеля, датчанине Андреасе Кристенсене, который, как сообщает статистический портал Opta, вместе с партнерами по Челси и своей национальной сборной, не позволяет соперникам отличиться в воротах у себя за спиной уже 11 матчей кряду, если оказывает .

Стоит отметить, что 24-летний игрок обороны за этот период противостоял атакующим группам мадридского Атлетико, Ньюкасла, Манчестер Юнайтед, Ливерпуля, Эвертона, Лидса, Барнсли, Шеффилд Юнайтед, а также национальным командам Израиля, Молдовы и Австрии.

При этом, на клубном уровне в текущем сезоне Андреас успел провести всего 19 поединков в текущем сезоне.

Увеличить персональные показатели он может получить шанс уже в ближайшем матче Челси в рамках АПЛ, в котором "синие" в гостях сразятся против Кристал Пэлас.

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