Тухель — об игре Вернера и Хаверца против Порту: Они потери взаимосвязь с командой

08 апреля 2021

Томас Тухель, Getty Images

Наставник Челси прокомментировал свое решение о замене дорогостоящих футболистов по ходу игры в Португалии.

Лондонский Челси сумел добиться внушительного задела перед ответным поединком четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА против португальского Порту, обыграв "драконов" на поле стадиона Рамон Санчес Писхуан в испанской Севилье (2:0).

Порту — Челси 0:2 Видео голов и обзор матча

Однако, не для всех игроков "синих" данная встреча получилось успешной. В середине второго тайма главный тренер Челси Томас Тухель отправил на скамейку запасных двух дорогостоящих немецких новичков текущего сезона — Тимо Вернера и Кая Хаверца — из-за их не самого удачного выступления по ходу игры.

Позже, в интервью ресурсу Goal.com, наставник "пенсионеров" рассказал о причинах этого решения.

"Согласен с тем, что для Тимо и Кая этот матч получился слишком тяжелым. Мы долгое время не могли связать наших семь игроков оборонительного порядка с ударной тройкой футболистов, и я заметил, что двое наших немецких футболистов играют на не самом высоком своем уровне. Поэтому, я принял решение заменить их более свежими футболистами.

Тот же Кристиан Пулишич сейчас находится в более высоких кондициях, а Оливье Жиру в очередной раз заслуживал своей работой в предыдущих матчах и на тренировках на получение игровой практики.

Лучший способ защищаться — атаковать. Лучший способ удивить соперников — владеть мячом и всегда нести угрозу своими действиями. Я доволен тем, как вышедшие на замену футболисты сумели себя показать", — подытожил немецкий специалист.

Ответная игра между Челси и Порту пройдет на Стэмфорд Бридж 13 апреля.

Источник: Goal.com

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