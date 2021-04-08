Маунт — наиболее юный игрок Челси, забивавший в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

Английский полузащитник прекрасно провел первый матч против Порту.

В рамках первого поединка четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА против португальского Порту, лондонский Челси сумел на поле соперников одержать "сухую" победу со счетом 2:0, чем приблизил себя к выходу в следующий раунд.

Порту — Челси 0:2 Видео голов и обзор матча

Одним из авторов забитого гола в ворота "драконов" стал полузащитник "синих" Мейсон Маунт, который, согласно данным УЕФА, в возрасте 22 лет и 87 дней стал наиболее юным бомбардиром Челси в стадии плей-офф главного клубного турнира Старого Света.

Стоит отметить, что к достижению данного результата 22-летний англичанин шел на протяжении 15 еврокубковых матчей (819 минут), и сумел поразить чужие ворота с 16-й попытки (7 ударов в створ).

В текущем сезоне Мейсон уже успел принять участие в 40 матчах за Челси, отличившись семью забитыми мячами и отдав шесть результативных передач.

Ответная игра между Челси и Порту пройдет на Стэмфорд Бридж 13 апреля.