Челси обыграл Порту на выезде

Команда Томаса Тухеля с отличным настроением подходит к ответному матчу.

На испанском стадионе Рамон Санчес Писхуан Порту в роли номинальных хозяев принимал Челси в первом четвертьфинале Лиги чемпионов.

Команда Консейсау действовала агрессивно в атаке, но завершающего удара не хватало. А вот подопечные Тухеля своими шансами воспользовалась сполна, забив по голу в каждом из таймов.

Открыть счет удалось Маунту. Жоржиньо шикарным пасом нашел англичанина, тот на развороте ушел от защитника и низом пробил точно в дальний угол. 0:1.

Несмотря на пропущенный мяч, Порту не стеснялся ходить в атаку и регулярно тревожить кипера лондонской команды Менди. Казалось, "драконы" вот-вот дожмут соперника, но в концовке поединка произошел роковой эпизод, который, по всей видимости, станет решающим в контексте двухматчевого противостояния.

Вингер португальцев Корона обрезался на своей половине поля, подарив мяч Чилуэллу. Англичанин сместился в штрафную, обыграл финтом вышедшего из ворот Марчесина и забил в пустые ворота. 0:2.

Надо отдать должное португальцам, которые в оставшиеся минуты шли вперед. Однако в этот вечер ворота Менди остались неприкосновенными.

Порту — Челси 0:2

Голы: Маунт 32, Чилуэлл 85.

Порту: Марчесин — Манафа (Консейсау, 83), Мбемба, Пепе, Сануси — Корона, Груйич, Урибе, Отавио (Виейра, 83) — Марега (Мартинес, 83), Диас.

Челси: Менди — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер — Джеймс (Силва 80), Жоржиньо, Ковачич, Чилуэлл — Вернер (Пулишич 65), Маунт (Канте 80) — Хаверц (Жиру 65).

Предупреждены: Мбемба, 63, Груйич, 79.