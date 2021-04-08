Эдуар Менди сумел не пропустить в 7 из первых 8 матчей Лиги чемпионов за Челси

С трансфером сенегальца лондонский клуб действительно угадал.

Лондонский Челси в рамках первого поединка против португальского Порту на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА сумел на поле соперников добиться внушительного задела для выхода в следующий раунд (2:0).

Порту — Челси 0:2 Видео голов и обзор матча

Поскольку подопечные Томаса Тухеля в очередной раз в текущем розыгрыше еврокубков сумели оставить свои ворота в неприкосновенности, то это позволило новичку "синих" образца текущего сезона, сенегальскому голкиперу Эдуару Менди, достичь очередного "сухого" поединка в рамках главного клубного турнира Старого Света.

К слову, в этом сезоне таковых у 29-летнего футболиста уже оказалось целых семь, при том, что на поле в рамках Лиги чемпионов он появлялся всего восемь раз.

Стоит отметить, что ни на одно лишь международное состязание распространяется успешная череда поединков для Менди. В рамках английской Премьер-лиги на его счету числится 14 матчей без пропущенных голов, при 21-м появлении на футбольном поле.

Напомним, что в лондонский Челси футболист осенью прошлого года перешел из французского Ренна за сумму в 24 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt.

Улучшить свою персональную и клубную статистику Менди получит возможность во время ответного домашнего поединка против португальского Порту, который состоится 13 апреля.