Флик: Мы намерены выиграть у Лацио и ответный матч

16 марта 2021

Ханс-Дитер Флик, Getty Images

Наставник мюнхенского клуба поделился своими мыслями перед матчем с Лацио.

Главный тренер мюнхенской Баварии Ханс-Дитер Флик прокомментировал предстоящий ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против Лацио.

"Мы показывали хороший футбол и в Лиге чемпионов, и в Бундеслиге. Наша задача — продолжать в том же духе.

Мы намерены выиграть у Лацио и ответный матч. Команда сейчас явно на ходу, и нужно не сбавлять оборотов, особенно с учетом того, что мы будем играть дома. Победа поможет нам еще больше повысить уверенность в собственных силах", — приводит слова Флика пресс-служба УЕФА.

Также немецкий специалист рассказал о кадровых проблемах накануне матча с римлянами.

"У Мануэля Нойера небольшая простуда, а у Кингсли Комана — небольшое мышечное повреждение. Посмотрим, как оба будут чувствовать себя завтра, но мы надеемся, что они смогут выйти на поле", — добавил Флик.

Поединок Бавария — Лацио состоится завтра, 17 марта, в 22:00 по киевскому времени. Первая игра закончилась уверенной победой немецкой команды со счетом 4:1.

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