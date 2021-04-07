Ройс: Пропускать за секунду до конца было ни к чему

Хавбек "шмелей" высказался о еврокубковой встрече с командой Хосепа Гвардиолы.

Капитан и полузащитник Боруссии Д Марко Ройс прокомментировал первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с Манчестер Сити.

"Мы разочарованы. Пропускать за секунду до конца было ни к чему. На пару секунд мы выключились из игры, и соперники продемонстрировали свое мастерство. Нам нужно было предотвращать тот навес.

Но в целом же, мне кажется, мы продемонстрировали отличную игру", – сказал немецкий хавбек.

Напомним, что Ройс обошел Левандовски и стал лучшим бомбардиром Боруссии Д в Лиге чемпионов.

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