Ройс: Пропускать за секунду до конца было ни к чему

07 апреля 2021

Марко Ройс, getty images

Хавбек "шмелей" высказался о еврокубковой встрече с командой Хосепа Гвардиолы.

Капитан и полузащитник Боруссии Д Марко Ройс прокомментировал первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с Манчестер Сити.

"Мы разочарованы. Пропускать за секунду до конца было ни к чему. На пару секунд мы выключились из игры, и соперники продемонстрировали свое мастерство. Нам нужно было предотвращать тот навес.

Но в целом же, мне кажется, мы продемонстрировали отличную игру", – сказал немецкий хавбек.

Напомним, что Ройс обошел Левандовски и стал лучшим бомбардиром Боруссии Д в Лиге чемпионов.

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