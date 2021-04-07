Модрич — самый возрастной за 10 лет игрок, сделавший три ассиста в трех играх плей-офф Лиги чемпионов кряду

Хорват повторил достижение бывшего полузащитника "красных дьяволов".

Полузащитник Реала Лука Модрич сделал голевую передачу в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с Ливерпулем.

По информации Opta, хорват в возрасте 35 лет и 209 дней стал самым возрастным за 10 лет игроком, отдавшим результативный пас в трех играх плей-офф турнира подряд.

В марте-апреле 2011 года экс-хавбеку Манчестер Юнайтед Райану Гиггзу это удалось, когда ему было 37 лет.

Ранее сообщалось, что форвард Реала Карим Бензема обошел Роберто Карлоса по количеству матчей за Реал в Лиге чемпионов.

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