Гвардиола: Манчестер Сити поедет в Дортмунд за победой

Специалист пообщался с прессой после матча.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал победу в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии (2:1).

"Манчестер Сити поедет в Дортмунд за победой. В первом тайме сегодняшней игры мы не самым лучшим образом обращались с мячом. Во втором тайме ситуация улучшилась, у нас было два или три отличных момента при счете 1:0.

Боруссия – типичный клуб Лиги чемпионов. Она много лет участвует в этом турнире и знает, что делать. Мы поедем к ним домой, чтобы обыграть их", — цитирует Пепа сайт УЕФА.

Видео голов и обзор матча Манчестер Сити — Боруссия Д можно смотреть на Football.ua.

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