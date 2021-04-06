Гвардиола: Пока что, клуб не захотел тратить на одного игрока 100 млн фунтов стерлингов

Наставник Манчестер Сити рассказал о трансферной политике его клуба в отношении дорогостоящих футболистов.

Накануне противостояния против дортмундской Боруссии в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА, главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от игры главной ударной силы "шмелей" — норвежского нападающего Эрлинга Холанда, а также обсудил отдельные аспекты трансферной политики его клуба.

"Забить такое количество голов в его возрасте — непросто. Ему всего 20 лет, но показатели результативности говорят сами за себя. Это стало возможным благодаря тому, что он может забивать справа, слева, на контратаках, внутри штрафной — как угодно. Эрлинг — фантастический нападающий, и я не первый, кто об этом говорит".

Не секрет, что стремительный прогресс Холанда привлек внимание, в том числе, и текущего лидера английской Премьер-лиги, однако его сумма отступных в размере не менее 100 млн фунтов стерлингов способна отпугнуть даже состоятельные клубы. У Гвардиолы есть свое мнение на счет возможности подписания данного игрока.

"Я не знаю его текущей стоимости, это вопрос к Дортмунду, его агенту (Мино Райоле — ред.), поэтому ничего не могу сказать. Я понимаю, почему все спрашивают меня о Холанде. Это очевидно — он уникален в своем роде, но мне не будет уместно говорить об игроке другого клуба с точки зрения его возможного трансфера".

При этом, наставник "горожан" совершенно не согласен с мнением, что его клуб не сможет заплатить за игрока 100 млн фунтов стерлингов, если это понадобится: "Нет, это совершенно не так. Скорее, не факт, что если мы не потратим на одного футболиста такую сумму, то это сделает наш клуб недостаточно сильным.

Футбол — командная игра, в которой каждый совершает свой вклад. Парень, который вечно не попадает в состав и сидит на лавке — он тоже делает свой вклад. Персона, все остальные… Речь идет не об одном игроке, а о целой системе".

На данный момент, рекорд входящего трансфера Манчестер Сити удерживает за собой португальский центральный защитник Рубен Диаш, который пополнил состав команды летом прошлого года за сумму в 64 млн фунтов стерлингов, которые получила за него Бенфика.

"Пока что, клуб решил не тратить на игрока сумму около 100 млн фунтов стерлингов. Возможно, это произойдет в будущем, если руководство решит, что нам нужно улучшить клуб на долгосрочную перспективу. Однако, на данный момент, речи об этом не идет. Как будет дальше — не знаю", — подытожил испанский специалист.