Гвардиола: Боруссии Дортмунд не хватает стабильности, но каждый ее игрок — фантастика!

Наставник Ман Сити высказался о следующем матче против Боруссии Дортмунд в Лиге чемпионов.

В первом четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов мадридский Манчестер Сити примет на своем поле дортмундскую Боруссию. Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Вылет от Лиона в прошлом году? Несколько недель не мог выбросить его из головы. Было больно. Это был последний матч сезона, и мы хотели пройти дальше. Мы поздравили Лион и сами себе признались, что сыграли не лучшим образом и не заслужили выход в следующий раунд. Было больно, но что нам оставалось? Только проснуться спустя какое-то время и готовиться к новому сезону. Мы здесь, чтобы попробовать еще раз".

"Что касается Боруссии, может, в этом сезоне ей не хватает стабильности, но если оценивать индивидуальный класс, то каждый игрок — это фантастика. Хуммельс, Джан, Менье, Дауд... да кто угодно! Холанд, Санчо, Азар, Ройс, Брандт. Прекрасные молодые игроки из академии. Они выбили Севилью, которая всего здорово играет в плей-офф".

"Когда я анализирую команду, то никогда не смотрю в таблицу. Это футбольный матч, который начинается при счете 0:0. Есть два матча, и кто сыграет лучше, тот и пройдет дальше. Когда я работал в Мюнхене, Дортмунд был нашим принципиальным соперником. Каждый год против них приходилось биться изо всех сил. Мы играли с ними три года: первый с Юргеном Клоппом и потом два с Томасом Тухелем".

"Все в нашем клубе, как и в других, хотят пройти как можно дальше. Хотеть — одно дело. Надо еще показать это на поле и победить соперника, как мы много раз делали во всех турнирах. Хочу быть с вами честен. Я готовился к этому матчу точно так же, как к предыдущему, и как к матчу до него, и как ко всем матчам за последние четыре месяца", — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Манчестер Сити — Боруссия Д состоится во вторник, шестого апреля, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.