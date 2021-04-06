Реал — Ливерпуль: от гола Алана Кеннеди до бисиклеты Гарета Бэйла

Football.ua вспомнил фрагменты истории противостояния пары из наиболее успешных клубов в истории Лиги чемпионов УЕФА.

Четвертьфиналы текущей Лиги чемпионов свели лицом к лицу двух старых знакомых в лице Реала и Ливерпуля. "Красные" попытаются взять реванш у королевского клуба за досадное поражение в киевском финале главного еврокубка трехлетней давности, а мы тем временем вспомним богатую и насыщенную историю этого противостояния.

Финал Лиги чемпионов сезона-1980/81

В 70-ые/80-ые годы прошлого столетия Ливерпуль был одной из доминирующих сил в Европе, взяв четыре из своих шести "ушастых" именно в тот период.

В составе команды тогда зажигали признанные футбольные мастера, вроде Рэя Клеменса, Кенни Далглиша, Грэма Суннеса, а заправлял всей этой бандой легендарная персона тренерского цеха — Боб Пейсли.

Свой третий кубок европейских чемпионов "красные" добыли именно во встрече с Реалом, в составе которого, к слову, выступал будущий кузнец двух титулов начала нулевых — Висенте дель Боске.

Исход этого сражения решил гол в исполнении защитника Алана Кеннеди, классно прошившего голкипера мадридцев Агустина Родригеса ударом в ближний угол.



1/8 финала ЛЧ сезона-2008/09

Кто тогда мог предположить, что следующая дуэль двух китов мирового футбола состоится аж в следующем веке. И вновь триумфатором из этой пары вышел Ливерпуль, в том сезоне активно ведший борьбу за титул АПЛ с великолепным Манчестер Юнайтед сэра Алекса, попутно устраивая феерию в главном еврокубке. Многие ведь помнят хотя бы легендарный поединок с Челси на Стэмфорд Бридж в четвертьфинале, завершившийся зрелищной перестрелкой — 4:4?

Так вот перед битвой с соперниками по чемпионату Англии "красные" попросту вынесли "сливочных", на тот момент все никак не могущих преодолеть заколдованную отметку первой стадии плей-офф, вперед ногами из турнира, добыв две сухих победы.

Домашние 0:1 в Мадриде с голом Йосси Бенаюна оставляли Реалу рабочие шансы на итоговый успех, однако на Энфилде хозяева устроили приезжим из столицы Испании настоящий холодный душ благодаря фантастическому тандему Фернандо Торреса и Стивена Джеррарда, разгромив королевский клуб 4:0.

Реал — Ливерпуль — 0:1

Гол: Йосси Бенаюн (82)

Реал: Касильяс — Рамос, Каннаваро, Пепе, Хайнце — Роббен, Л. Диарра, Гаго, Марсело (Гути, 46) — Рауль, Игуаин.

Ливерпуль: Рейна — Арбелоа, Шкртел, Каррагер, Ф. Аурелио — Хаби Алонсо, Маскерано — Бенаюн, Кёйт (Лукас Лейва, 90), Риера (Джеррард, 88) — Торрес (Бабель, 62).



Ливерпуль — Реал — 4:0

Голы: Фернандо Торрес (16), Стивен Джеррард (28, пен, 47), Андреа Доссена (88)

Ливерпуль: Рейна — Арбелоа, Шкртел, Каррагер, Аурелио — Хаби Алонсо (Лукас Лейва, 60), Маскерано — Кёйт, Джеррард (Спиринг, 73), Бабель — Торрес (Доссена, 84).

Реал: Касильяс — Рамос, Каннаваро (ван дер Варт, 64), Пепе, Хайнце — Роббен (Марсело, 46), Л. Диарра, Гаго (Гути, 77), Снайдер — Рауль, Игуаин.



Групповой этап сезона-2014/15

Спустя несколько лет Ливерпуль прервал свою великолепную "сухую" серию во встречах с Реалом, дважды уступив подопечным Карло Анчелотти на стадии группового этапа — 0:3 и 0:1.

"Сливочные" на тот момент были действующим обладателем "ушастого", выиграв все шесть поединков в своем квартете. Многие из того состава команды до сих пор в строю, а вот некоторые игроки из ростера мерсисайдцев в тех играх выглядят просто сюрреалистично — Марио Балотелли, Рики Ламберт, Хави Манкильо, Лукас Лейва, Фабио Борини. Болельщики "красных" наверняка несколько раз перекрестились, читая эти строки.

Ливерпуль — Реал — 0:3

Голы: Криштиану Роналду (23), Карим Бензема (30, 41)

Ливерпуль: Миньоле — Джонсон, Шкртел, Ловрен, Морено — Аллен, Джеррард, Хендерсон (Джан, 67) — Стерлинг, Коутиньо (Маркович, 67) — Балотелли (Лаллана, 46)

Реал: Касильяс — Арбелоа, Варан, Пепе, Марсело (Начо, 84) — Хамес, Кроос (Ильярраменди, 81), Модрич, Иско — Бензема, Роналду (Хедира, 75)



Реал — Ливерпуль — 1:0

Гол: Карим Бензема (27)

Реал: Касильяс — Арбелоа (Начо, 83), Варан, Рамос, Марсело — Хамес (Бэйл, 62), Модрич, Кроос, Иско — Бензема (Чичарито, 87), Роналду.

Ливерпуль: Миньоле — Морено, К. Туре, Шкртел, Манкильо — Джан (Коутиньо, 75), Лукас Лейва (Джеррард, 69) — Лаллана, Аллен, Маркович (Стерлинг, 69) — Борини.

Финал Лиги чемпионов сезона-2017/18

Ну и, наверняка, самый известный матч с участием этих коллективов. Киевский финал получился богатым на события — весьма трагичным для одних, но невероятно знаковым для других.

Реал добыл своего третьего "ушастого" подряд не только благодаря голам Карима Бензема, забившего свой первый мяч в финале главного еврокубка, и Гарета Бэйла, исполнившего знаменитую бисиклету после навеса Марсело, но и голкипера мерсисайдцев — Лориса Кариуса.

Немецкий страж ворот привез два глупейших гола, тем самым нивелировав старания партнеров, игравших на равных с действующим обладателем трофея. Немаловажную роль сыграла и травма Мохаммеда Салаха, полученная в столкновении с Серхио Рамосом в первом тайме.

Накануне первого матча 1/4 финала египтянин признался, что проход Реала будет иметь для него особенное значение.

Реал — Ливерпуль — 3:1

Голы: Карим Бензема (51), Гарет Бэйл (64, 83) — Садио Мане (55)

Реал: Навас — Карвахаль (Начо, 36), Варан, Рамос, Марсело — Модрич, Каземиро, Кроос — Бензема (Асенсио, 89), Иско (Бэйл, 62), Роналду.

Ливерпуль: Кариус — Александер-Арнольд, Ловрен, Ван Дейк, Робертсон — Вейналдум, Хендерсон, Милнер (Джан, 83) — Салах (Лаллана, 31), Фирмино, Мане.





Таким образом, перед очередной дуэлью "старых друзей" статистика абсолютно равная — по три победы у тех, и у других, в том числе по одной победе в решающих поединках Лиги чемпионов, равная разница мячей — 7:7.

Матч Реал — Ливерпуль состоится 6 апреля, начало в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн трансляция данного поединка.