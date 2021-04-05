Азар не попал в заявку Реала на матч с Ливерпулем

05 апреля 2021

Эден Азар, Getty Images

Бельгийский вингер не сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Мадридский Реал опубликовал заявку на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля.

В список футболистов, названных наставником "сливочных" Зинедином Зиданом, не попал полузащитник Эден Азар, который на прошлой неделе начал тренироваться в общей группе.

Помимо него, в заявке мадридского Реала отсутствуют защитники Серхио Рамос и Даниэль Карвахаль, которые по-прежнему находятся в лазарете.

Напомним, матч Реал — Ливерпуль состоится завтра, 6 апреля в 22:00 по киевскому времени.

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Источник: ФК Реал

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