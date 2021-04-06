Реал Мадрид — Ливерпуль. Накануне

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg представляют вашему вниманию анонс матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов мадридский Реал сойдется в противостоянии с Ливерпулем, которое пройдет в столице Испании на стадионе имени Альфредо Ди Стефано.

Реал Мадрид — Ливерпуль

Вторник, 6 апреля, 21:55. Стадион Альфредо ди Стефано, Мадрид (Испания). Арбитр — Феликс Брых (Германия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1 и сервисе MEGOGO.

Противостояние мадридского Реала и Ливерпуля вызывает особую ностальгию именно у украинских болельщиков, ведь в мае 2018 года на киевском стадионе НСК Олимпийский состоялся финал Лиги чемпионов между этими командами. Тогда "ушастый" трофей отправился в столицу Испании, Гарет Бэйл стал настоящим героем для фанатов "сливочных", а голкипер Лорис Кариус испортил собственную карьеру из-за курьезных ляпов.

Но как обстоят дела обоих коллективов в наши дни? На пути в четвертьфинал текущего розыгрыша Лиги чемпионов Реал вышел победителем из двухматчевого противостояния с Аталантой в прошлой стадии турнира. Бергамаски, конечно, заведомо считались аутсайдерами, но нельзя сказать, что для мадридского гранда они стали легкой прогулкой и проходным соперником. Как бы развивались события, если бы не раннее спорное удаление Фройлера в первом матче, — остается лишь догадываться, но по факту мы имеем Реал в качестве одного из участников 1/4 финала ЛЧ.

Если говорить о чемпионате Испании, то подопечные Зинедина Зидана еще имеют неплохие шансы зацепиться за золотые медали, поскольку отрыв от лидирующего Атлетико ныне составляет всего три очка. Тем не менее, есть у Реала и проблемы, которые связанны с травмированными игроками. Эден Азар и Дани Карвахаль по-прежнему проходят восстановительный процесс, но главная потеря — это Серхио Рамос. Все мы прекрасно знаем, насколько плачевно может выглядеть оборона "сливочных" без своего капитана, который вновь выбыл примерно на месяц из-за мышечной травмы.

Что касается Ливерпуля, в статусе действующего чемпиона мерсисайдцы в декабре прошлого года являлись лидерами турнирной таблицы АПЛ, ментально заявляя всем о своих амбициях повторить прошлогодний успех. Однако по ряду причин, которыми смело можно назвать глобальные кадровые проблемы в оборонительной линии и сверхинтенсивный футбол Юргена Клоппа, "красные" вошли в кризисный период и сегодня занимают скромную седьмую строчку в турнирной таблице.

Правда, нельзя не отметить, что международная пауза на матчи национальных сборных, похоже, пошла только на пользу Ливерпулю. В прошлом поединке подопечные Клоппа не оставили никаких шансов лондонскому Арсеналу, отправив в его ворота три безответных мяча и не позволив абсолютно ничего создать у своих ворот (и это с парой центральных защитников Кабак-Филиппс). Эта победа сохранила определенные надежды для болельщиков Ливерпуля на попадание в топ-4 АПЛ, но понятно одно: приоритетом для команды все-таки остаются выступления в Лиге чемпионов, где они в 1/8 финала не испытали особых проблем с Лейпцигом (2:0, 2:0).

Положение в клубном рейтинге УЕФА

Реал Мадрид: 2

Ливерпуль: 9

Интересные факты

- В последних 11 из 12 матчей Ливерпуля в Лиге чемпионов было забито меньше трех голов;

- Ливерпуль 7 раз оставлял ворота в неприкосновенности в последних 9 матчах Лиги чемпионов;

- Реал Мадрид одержал 5 побед в последних 6 матчах Лиги чемпионов;

- Реал Мадрид одержал победы над Ливерпулем в последних 3 матчах во всех соревнованиях.

Ориентировочные составы

Реал Мадрид: Куртуа — Начо, Варан, Менди — Васкес, Модрич, Каземиро, Кроос, Марсело — Бензема, Асенсио

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнолд, Филлипс, Кабак, Робертсон — Тьяго Алькантара, Фабиньо, Вейналдум — Салах, Жота, Мане

Не сыграют: Рамос, Карвахаль, Азар — Гомес, Хендерсон, Келлехер, Матип, Ориги, Ван Дейк

Комментарии тренеров перед матчем

Зинедин Зидан, главный тренер Реала

"Это футбол на выбывание, финал, который продлится 180 минут или больше. Мы знаем, чего ждать, но сосредоточены только на завтрашнем матче, ни на чем другом. Это самая важная игра сезона, просто потому что она — следующая. О прошлом [финале 2018 года] мы не вспоминаем.

Ливерпуль — команда без изъянов. У него очень мощная атака, но и в целом это крепкий соперник. Ливерпуль демонстрирует хороший командный футбол. У нас обоих есть травмированные, но это известная для футбола история. Сила черпается из командной игры".

Юрген Клопп, главный тренер Ливерпуля

"Это захватывающе, захватывающе. Понятно, что это сложный жребий, но меня все устраивает, потому что, если посмотреть на все другие команды, вы подумаете: "Боже мой!" Потому что все они очень сильные.

Я очень жду этих матчей. Всего два года прошло с нашей прошлой встречи, и это был тяжелый вечер для нас, так что получить шанс сыграть с ними снова — это круто".