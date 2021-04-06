Клопп: Все говорят, что Реал — фаворит, но у нас нет проблем с ролью аутсайдера

Наставник Ливерпуля высказался о следующем матче против Реала в Лиге чемпионов.

В первом четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов мадридский Реал примет на своем поле Ливерпуль. Главный тренер "красных" Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Когда оборона играет вместе долго, это очень помогает. Против Арсенала здорово выглядела вся команда, каждый чувствовал ответственность. Завтра нас ждет серьезная проверка. В матчах с Реалом необходима организованная игра обороны, и мы должны показать, что находимся на верном пути".

"Наш состав создан под такие матчи. Реал — команда играющая, а потому у нас есть все шансы. Все говорят, что Реал является фаворитом, но у нас нет никаких проблем с ролью аутсайдера".

"Мне важно продемонстрировать болельщикам, что мы продолжаем борьбу, а не доказать миру, насколько мы хороши. Мы хотим выжать из этого сезона все возможное. В последнее время мы заложили неплохую основу и по-прежнему продолжаем борьбу".

"Завтра нам придется побегать за Реалом, эта команда сейчас переживает очень хороший период. Они очень опытны. Если кто-то и знает, как выиграть Лигу чемпионов, то это мадридский Реал", — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Реал Мадрид — Ливерпуль состоится во вторник, шестого апреля, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.