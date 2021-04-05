Реал — Ливерпуль: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов УЕФА

Вашему вниманию онлайн-трансляция поединка Лиги чемпионов.

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов Реал примет Ливерпуль.

Матч пройдет во вторник, 6 апреля, в Мадриде на стадионе Альфредо Ди Стефано. Начало в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция поединка Лиги чемпионов будет доступна на нашем сайте.

Что говорили тренеры команд перед матчем?

Зинедин Зидан, главный тренер Реала

"Это футбол на выбывание, финал, который продлится 180 минут или больше. Мы знаем, чего ждать, но сосредоточены только на завтрашнем матче, ни на чем другом. Это самая важная игра сезона, просто потому что она — следующая. О прошлом [финале 2018 года] мы не вспоминаем.

Ливерпуль — команда без изъянов. У него очень мощная атака, но и в целом это крепкий соперник. Ливерпуль демонстрирует хороший командный футбол. У нас обоих есть травмированные, но это известная для футбола история. Сила черпается из командной игры".

Юрген Клопп, главный тренер Ливерпуля

"Это захватывающе, захватывающе. Понятно, что это сложный жребий, но меня все устраивает, потому что, если посмотреть на все другие команды, вы подумаете: "Боже мой!" Потому что все они очень сильные.

Я очень жду этих матчей. Всего два года прошло с нашей прошлой встречи, и это был тяжелый вечер для нас, так что получить шанс сыграть с ними снова — это круто".

Ответный поединок состоится 14 апреля в Ливерпуле на Энфилде.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.