Лапорта: Наша команда — повод для гордости, мы заслуживали пройти дальше

11 марта 2021

Жоан Лапорта, getty images

Функционер высказался об ответном поединке с парижским клубом.

Президент Барселоны Жоан Лапорта прокомментировал вылет своего клуба из Лиги чемпионов по итогам двух матчей с ПСЖ.

"Наша команда — это повод для гордости. Мы защитили свое достоинство.

Мы боролись, и заслужили победу. Мы заслуживали пройти дальше", – цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

Ранее главный тренер Барселоны Рональд Куман прокомментировал ничью в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

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