Лапорта: Наша команда — повод для гордости, мы заслуживали пройти дальше

Функционер высказался об ответном поединке с парижским клубом.

Президент Барселоны Жоан Лапорта прокомментировал вылет своего клуба из Лиги чемпионов по итогам двух матчей с ПСЖ.

"Наша команда — это повод для гордости. Мы защитили свое достоинство.

Мы боролись, и заслужили победу. Мы заслуживали пройти дальше", – цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

Ранее главный тренер Барселоны Рональд Куман прокомментировал ничью в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.