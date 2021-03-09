Барселона определилась с приоритетными целями на следующее трансферное окно

Барселона после прихода на президентский пост Жоана Лапорты определила две главных трансферных цели.
Как сообщает журналист Франческ Агилар, каталонцы собираются подписать Серхио Агуэро и Эрика Гарсию, чьи контракты с Манчестер Сити подходят к концу этим летом.
Источник утверждает, что на этом "сине-гранатовые" могут остановиться, в дальнейшем отталкиваясь от трансферных возможностей.
Отметим, что по другой информации каталонский клуб, в первую очередь, связался с Давидом Алабой, чтобы узнать о возможности подписания.