Барселона определилась с приоритетными целями на следующее трансферное окно

"Сине-гранатовые" могут ограничиться двумя подписаниями.

Барселона после прихода на президентский пост Жоана Лапорты определила две главных трансферных цели.

Как сообщает журналист Франческ Агилар, каталонцы собираются подписать Серхио Агуэро и Эрика Гарсию, чьи контракты с Манчестер Сити подходят к концу этим летом.

Источник утверждает, что на этом "сине-гранатовые" могут остановиться, в дальнейшем отталкиваясь от трансферных возможностей.

Отметим, что по другой информации каталонский клуб, в первую очередь, связался с Давидом Алабой, чтобы узнать о возможности подписания.