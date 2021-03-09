Барселона определилась с приоритетными целями на следующее трансферное окно

09 марта 2021

Серхио Агуэро, getty images

"Сине-гранатовые" могут ограничиться двумя подписаниями.

Барселона после прихода на президентский пост Жоана Лапорты определила две главных трансферных цели.

Как сообщает журналист Франческ Агилар, каталонцы собираются подписать Серхио Агуэро и Эрика Гарсию, чьи контракты с Манчестер Сити подходят к концу этим летом.

Источник утверждает, что на этом "сине-гранатовые" могут остановиться, в дальнейшем отталкиваясь от трансферных возможностей.

Отметим, что по другой информации каталонский клуб, в первую очередь, связался с Давидом Алабой, чтобы узнать о возможности подписания.

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