Барселона отправится в Париж без двух центральных защитников

Стала известна заявка каталонского клуба на ответный матч против ПСЖ.

В рамках ответного поединка стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА каталонской Барселоне предстоит на поле стадиона Парк де Пренс брать реванш у французского ПСЖ за домашнее поражение в первом матче со счетом 1:4.

Накануне противостояния, тренерский штаб испанской команды огласил окончательный список футболистов, которые отправятся на противостояние в столицу Франции.

В данном перечне сразу бросается в глаза отсутствие двух центральных защитников: Жерара Пике и Рональда Араухо, которые были вынуждены пропустить некоторые из последних тренировок своей команды в результате травм различной степени тяжести.

Как сообщает ресурс Football Espana, уругваец присутствовал на утреннем занятии во вторник, 9 марта, однако последствия травмы лодыжки не позволили ему рассчитывать на поездку на международный поединок вместе со своей командой.

В текущем сезоне Пике провел 15 матчей, в течении которых сумел отличиться двумя забитыми мячами, а его партнер по центру обороны сыграл 21 игру, но отметился лишь одним голом.

Матч ПСЖ — Барселона состоится 10 марта. Начало в 22:00 по киевскому времени.