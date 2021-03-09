Холанд установил рекорд Лиги чемпионов и повторил достижение Мбаппе

Нападающий Боруссии Д продолжает штамповать голы и рекорды.

Гол в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов позволил Эрлингу Холанду в очередной раз переписать книгу рекордов — сообщает ОРТА.

Норвежец повторил рекорд Киллиана Мбаппе по количеству голов в Лиге чемпионов для игроков, не достигших 21 года. А учитывая, что форварду ПСЖ уже 22, а Холанду 20, то француз не долго будет оставаться совладельцем этого достижения.

Также норвежец, которому в день матча исполнилось 20 лет и 231 день, стал самым молодым футболистом, которому удалось забить в шести матчах Лиги чемпионов подряд (8 голов).

20 — Erling Haaland is the youngest ever player to score in six consecutive UEFA Champions League appearances (20y 231d). Superstar. pic.twitter.com/UvRwQ6GdpX — OptaJoe (@OptaJoe) March 9, 2021

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