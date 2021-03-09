Холанд установил рекорд Лиги чемпионов и повторил достижение Мбаппе

09 марта 2021

Эрлинг Холанд, Getty Images

Нападающий Боруссии Д продолжает штамповать голы и рекорды.

Гол в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов позволил Эрлингу Холанду в очередной раз переписать книгу рекордов — сообщает ОРТА.

Норвежец повторил рекорд Киллиана Мбаппе по количеству голов в Лиге чемпионов для игроков, не достигших 21 года. А учитывая, что форварду ПСЖ уже 22, а Холанду 20, то француз не долго будет оставаться совладельцем этого достижения.

Также норвежец, которому в день матча исполнилось 20 лет и 231 день, стал самым молодым футболистом, которому удалось забить в шести матчах Лиги чемпионов подряд (8 голов).

Следить за ходом поединка вы можете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.

Команды
статьи по теме:
Эрлинг Холанд, Getty Images 09 марта 2021 Манчестер Сити переключит внимание с Мбаппе на Холанда из-за требования по зарплате от француза — The Athletic
Эрлинг Холанд, Getty images 08 марта 2021 Трансфер Холанда может обойтись Реалу в 270 миллионов
Ханс-Дитер Флик, getty images 07 марта 2021 Флик — о Холанде в Баварии: В жизни всякое возможно
Эрлинг Холанд, getty images 07 марта 2021 Холанд быстрее Месси, Роналду, Мбаппе и Ибрагимовича забил 100-й гол в карьере
Эрлинг Холанд (слева), Getty Images 06 марта 2021 Холанд оформил самый быстрый дубль в ворота Баварии на Альянц Арене в истории Бундеслиги
 
 Rambler's Top100