Холанд превзошел Кейна, Ван Нистельроя, Дель Пьеро и Пиппо Индзаги

09 марта 2021

Эрлинг Холанд, Getty Images

Нападающий Боруссии Д забил 20-й мяч в Лиге чемпионов.

Оформив дубль в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Севильи, Эрлинг Холанд быстрее всех записал на свой счет 20 голов в турнире — сообщает ОРТА.

На то, чтобы забить 20 мячей, Эрлингу понадобилось 14 матчей — на 10 меньше, чем обладателю прошлого рекорда Харри Кейну.

Также теперь Холанд единолично возглавляет список лучших бомбардиров Лиги чемпионов, забивавшим, когда им еще не исполнился 21 год.

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