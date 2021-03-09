Холанд превзошел Кейна, Ван Нистельроя, Дель Пьеро и Пиппо Индзаги

Оформив дубль в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Севильи, Эрлинг Холанд быстрее всех записал на свой счет 20 голов в турнире — сообщает ОРТА.
На то, чтобы забить 20 мячей, Эрлингу понадобилось 14 матчей — на 10 меньше, чем обладателю прошлого рекорда Харри Кейну.
Также теперь Холанд единолично возглавляет список лучших бомбардиров Лиги чемпионов, забивавшим, когда им еще не исполнился 21 год.
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