Бонуччи: Считаем, Порту приехал играть, а не обороняться

Капитан "старой синьоры" поделился своими мыслями о предстоящем матче с Порту.

Капитан и защитник туринского Ювентуса Леонардо Бонуччи прокомментировал предстоящий ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против Порту.

"Выйдем завтра на поле с духом Ювентуса. Уважаем Порту, но если мы приложим страсть и желание борьбы, то добьемся великих результатов. Завтра надо позаботиться о том, чтобы чрезмерное желание забить во что бы то ни стало нас не опьянило. Считаем, Порту приехал играть, а не обороняться.

Кьеза? Он не дает давлению влиять на себя. У него врожденные и спонтанно проявляющиеся качества. Он быстро понял, что требуется, чтобы носить эту футболку. Он для нас крайне полезен", — приводит слова Бонуччи пресс-служба УЕФА.

Напомним, ответный матч Ювентус — Порту пройдет завтра, 9 марта в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу португальской команды.

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