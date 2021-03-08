УЕФА дисквалифицировал до конца сезона судью матча ПСЖ — Истанбул

Себастьян Кольцеску отстранен за неподобающее поведение.

Контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА (CEDB) завершил расследование в отношении арбитров поединка группового этапа Лиги чемпионов между ПСЖ и Истанбулом. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Во время матча, который прошел 8 декабря 2020 года, резервный арбитр Себастьян Кольцеску назвал ассистента тренера турецкого клуба Пьера Вебо "negru", что означает "черный" на румынском языке.

После этого футболисты обеих команд приняли решение покинуть поле, посчитав выходку арбитра расистским оскорблением. Сама игра была доиграна на следующий день с другой судейской бригадой, где парижане выиграли со счетом 5:1.

В результате расследования УЕФА принял решение дисквалифицировать Кольцеску от всей футбольной деятельности до конца нынешнего сезона. Также он будет обязан посетить специальные курсы. Главный арбитр сорванного матча Октавиан Совре получил выговор и также посетит курсы по образованию.

Отмечается, что арбитры отстранены за неподобающее поведение, но при этом никаких статей по поводу расизма нарушено не было.

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