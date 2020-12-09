Хет-трик Неймара и дубль Мбаппе принесли ПСЖ победу над Истанбулом

Скандальный поединок все же был доигран.

В рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов состоялась доигровка матча ПСЖ — Истанбул, который был прерван из-за расистского скандала.

Парижане уверенно обыграли соперника, отправив в их ворота пять голов. Еще в первом тайме дублем отличился Неймар, и свой гол забил Мбаппе.

Во второй половине игры хозяева поля сумели забить дважды, в то время как гости единожды огорчили Наваса. На 50-й третьим голом отличился Неймар. Спустя семь минут Топал сократил отставание в счете, но не на долго. На 62-й Мбаппе сделал счет 5:1.

В конечном итоге ПСЖ выиграл свою группу, а Истанбул занял последнее место и завершает выступления в еврокубках.

ПСЖ - Истанбул 5:1

Голы: Неймар, 27, 38, 50, Мбаппе, 42, 62 — Топал, 57

ПСЖ: Навас — Кимпембе (Диалло, 80), Флоренци (Пембеле, 80), Маркиньос (Керер, 67), Баккер — Рафинья (Ди Мария, 46), Данилу Перейра, Верратти (Гуйе, 80), Паредес — Мбаппе, Неймар.

Истанбул: Гюнок — Понк, Калдырым (Болинголи-Мбомбо, 68), Рафаэл (Жулиано, 68), Кахведжи — Топал, Текдемир (Шадли, 89), Озджан, Тюрюч, Кривелли (Ба, 68) — Гульбрандсен (Каплан, 80).

Предупреждения: Текдемир, Рафаэл, Гюнок, Кривелли, Пембеле