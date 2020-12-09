Нет расизму: Игроки и тренеры ПСЖ и Истанбула вышли на матч в специальных футболках

Поединок Лиги чемпионов продолжился после скандала.

Французский ПСЖ и турецкий Истанбул доигрывают матч группового этапа Лиги чемпионов после скандала, связанного с расизмом.

Поединок должен был состояться во вторник, восьмого декабря, но в середине тайма боковой арбитр оскорбил тренера Истанбула Пьера Вебо и форварда команды Демба Ба. Команды после действий рефери покинули поле.

Матч возобновился девятого января с 14-й минуты, а команды вышли на поле в футболках с надписью — "Нет расизму".

Отметим, что в первом тайме парижане забили трижды усилиями Неймара (2) и Мбаппе (3:0).