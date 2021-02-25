Реал обжалует желтую карточку Каземиро из-за которой он пропустит второй матч с Аталантой

25 февраля 2021

Каземиро, getty images

Клуб подаст апелляцию на решение рефери.

Мадридский Реал намерен подать апелляцию в УЕФА с просьбой отменить желтую карточку Каземиро, которую он получил в матче против Аталанты в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Marca.

По их информации, в Реале возмущены решением Тобиаса Штилера, арбитра встречи, показать Каземиро желтую в простом эпизоде.

Дело в том, что из-за нее бразилец пропустит ответный поединок против "бергамасков", а если смотреть на кадровые проблемы "королевского клуба" — это очень серьезная потеря.

При этом в клубе прекрасно понимают, что УЕФА редко отменяет решения арбитров, но настойчиво будут пытаться добиться положительного исхода.

Напомним, в игре Аталанта - Реал произошло еще одно спорное решение — удалить Ремо Фройлера в самом начале игры.

Команды
статьи по теме:
Getty Images 25 февраля 2021 Аталанта не смогла нанести ни одного удара в створ ворот Реала
Тони Кросс, Getty Images 25 февраля 2021 Кроос повторил рекорд по числу матчей за Реал среди немцев
Радость игроков Реала, getty images 24 февраля 2021 Реал в большинстве дожал Аталанту
Getty Images 25 февраля 2021 Реал сравнялся с Барселоной по количеству удалений соперников в Лиге чемпионов
Рафаэл Толой, getty images 25 февраля 2021 Толой: Против Реала всегда тяжело играть, а особенно — вдесятером
 
 Rambler's Top100