Реал обжалует желтую карточку Каземиро из-за которой он пропустит второй матч с Аталантой

Клуб подаст апелляцию на решение рефери.

Мадридский Реал намерен подать апелляцию в УЕФА с просьбой отменить желтую карточку Каземиро, которую он получил в матче против Аталанты в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Marca.

По их информации, в Реале возмущены решением Тобиаса Штилера, арбитра встречи, показать Каземиро желтую в простом эпизоде.

Дело в том, что из-за нее бразилец пропустит ответный поединок против "бергамасков", а если смотреть на кадровые проблемы "королевского клуба" — это очень серьезная потеря.

При этом в клубе прекрасно понимают, что УЕФА редко отменяет решения арбитров, но настойчиво будут пытаться добиться положительного исхода.

Напомним, в игре Аталанта - Реал произошло еще одно спорное решение — удалить Ремо Фройлера в самом начале игры.