Аталанта заработала самое быстрое удаление для итальянских команд в Лиге чемпионов

25 февраля 2021

Ремо Фройлер, Getty Images

Предыдущий рекорд принадлежал Милану.

Аталанта смогла войти в историю, оставшись в меньшинстве в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Реаласообщает ОРТА.

Красная карточка, полученная Ремо Фройлером на 16 минуте 57 секунде, стала самым быстрым удалением для итальянских команд в Лиге чемпионов.

Предыдущий рекорд держался с декабря 2013 года, когда в матче Милан — Аякс Риккардо Монтоливо покинул поле по указанию арбитра на 21 минуте 20 секунде.

Стоит отметить, что удаление Фройлера было довольно спорным.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.

Команды
статьи по теме:
Футболисты Реала, Getty Images 25 февраля 2021 Аталанта — Реал Мадрид 0:1 Видео гола и обзор матча
Getty Images 25 февраля 2021 Аталанта не смогла нанести ни одного удара в створ ворот Реала
Каземиро, Getty Images 24 февраля 2021 Каземиро пропустит ответный матч против Аталанты
Радость игроков Реала, getty images 24 февраля 2021 Реал в большинстве дожал Аталанту
 
 Rambler's Top100