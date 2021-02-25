Аталанта заработала самое быстрое удаление для итальянских команд в Лиге чемпионов

Предыдущий рекорд принадлежал Милану.

Аталанта смогла войти в историю, оставшись в меньшинстве в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Реала — сообщает ОРТА.

Красная карточка, полученная Ремо Фройлером на 16 минуте 57 секунде, стала самым быстрым удалением для итальянских команд в Лиге чемпионов.

Предыдущий рекорд держался с декабря 2013 года, когда в матче Милан — Аякс Риккардо Монтоливо покинул поле по указанию арбитра на 21 минуте 20 секунде.

Стоит отметить, что удаление Фройлера было довольно спорным.

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