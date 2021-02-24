Облак: Сезон долгий, в нем случаются тяжелые отрезки

Голкипер "матрасников" поделился своими эмоциями после поражения в матче против Челси.

Вратарь мадридского Атлетико Ян Облак прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского Челси (0:1).

"Таков футбол. Иногда побеждаешь, иногда проигрываешь... У нас все еще есть ответный поединок, поэтому надо не вешать нос. Сейчас все мысли заняты только желанием отыграть отставание.

В последнее время многое работает против нас. Переживаем не лучший момент, но все исправится. Надо сохранять позитивный настрой. Сезон долгий, в нем случаются тяжелые отрезки. Но мы должны показать силу и сплоченность своего коллектива.

Всегда стоит задача хорошо сыграть в обороне, каким бы ни был в целом план на матч. Нельзя сказать, что мы сыграли плохо. В раздевалке я видел в глазах каждого из нас уверенность в завтрашнем дне. Все только и думают о том, чтобы победить в ответном матче", — приводит слова Облака пресс-служба УЕФА.

Ранее сообщалось, что Атлетико впервые проиграл домашний матч в плей-офф ЛЧ при Симеоне.