Жиру — о победе над Атлетико: Мы знали, как доставить им проблемы

24 февраля 2021

Оливье Жиру, getty images

Французский нападающий поделился мыслями о еврокубковом поединке.

Форвард Челси Оливье Жиру прокомментировал победу над Атлетико в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы приехали с твердым намерением выиграть матч, сыграть в свою игру, мы знали, как доставить им проблемы. Мы хорошо защищались и очень довольны победой, мы заслужили ее.

Знаем, насколько важен гол на выезде в еврокубках, поэтому я был рад помочь команде выиграть игру. Мы столкнулись с отличной командой, думаю, что мы были очень сосредоточены и знали их сильные стороны. Нам нужно сохранять концентрацию и закончить начатое. Мы были уверены в своих силах.

Не знаю, как забил такой гол. Я просто сосредоточился на ударе через себя и был рад увидеть мяч в сетке. Я понятия не имел о положении вне игры, Маунт сказал, что не касался мяча. Хорошо для команды, хорошо для меня", – цитирует француза BBC.

Ранее главный тренер Атлетико Диего Симеоне прокомментировал поражение от Челси.

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