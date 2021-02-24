Коке: Атлетико поедет в Лондон с мыслью о победе

24 февраля 2021

Коке, getty images

Полузащитник "матрасников" верит в успех своей команды.

Челси в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов играл против Атлетико на выезде и добился минимальной победы.

Коке верит, что его команда сможет побороться за проход дальше после поражения в первом матче.

"Поедем в Лондон с мыслью о победе. Мы оправимся от поражения. Выдалась сложная неделя, но мы продолжим сражаться. Мы понимаем, что творится в мире, и должны приспосабливаться к имеющимся условиям. Если забьем в Лондоне два гола, то пройдем дальше. 

Получился сложный матч. Мы старались придерживаться плана на игру, но не воспользовались своими моментами. Теперь надо думать только о победе в ответной игре. Сегодня казалось, что разница в классе команд совершенно незначительная, но все решил единственный фантастический удар", — приводит слова Коке официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Лиги чемпионов Атлетико — Челси.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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